Den Dollar stützen derzeit US-Konjunkturdaten. Am Markt wurde primär auf die von der Universität Michigan erhobenen Inflationserwartungen der Konsumenten verwiesen. Diese sind im Mai auf kurze Sicht deutlich angestiegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Leitzinsen schnell zu senken. Entsprechend war der Dollar am Markt gefragt.