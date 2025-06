Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1417 gehandelt, nach 1,1433 am Morgen und 1,1442 am Vorabend. Zum Franken hat der Greenback leicht angezogen und wird zu 0,8217 Franken gehandelt. Am Morgen waren es 0,8210 und 0,8205 am Donnerstagabend. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9380 mehr oder weniger auf der Stelle.