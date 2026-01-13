Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank ist für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses entscheidend, ob die Finanzmärkte nach den Angriffen der US-Regierung auf die Unabhängigkeit des Fed noch an geldpolitische Reaktionen auf eine zu hohe Inflation glauben oder nicht. In den USA liegt die Inflation derzeit über dem angepeilten Ziel der Notenbank Fed von zwei Prozent. Am Markt wird mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent im Dezember gerechnet.