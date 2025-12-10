Gemäss dem FedWatch-Tool von CME erwarten aktuell knapp 90 Prozent aller Marktteilnehmer einen Zinsschritt der US-Währungshüter von 25 Basispunkten, die restlichen gut 10 Prozent gehen von unveränderten Zinsen aus. «Jeder weiss, dass das Fed heute eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bekannt geben wird», sagte eine Händlerin. Die Erwartungen in diese Richtung seien zu hoch, als dass das Fed ohne einen Notfall davon Abstand nehmen könnte.