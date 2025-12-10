Das EUR/USD-Paar wird am späten Mittwochnachmittag bei 1,1649 gehandelt nach 1,1635 um die Mittagszeit. Noch etwas deutlicher ist das Minus zum Franken: Das USD/CHF-Paar notiert aktuell bei 0,8027 gegenüber 0,8053. Entsprechend hat sich der Franken zum Euro leicht aufgewertet: Das entsprechende Paar geht bei 0,9350 um nach 0,9369.
Gemäss dem FedWatch-Tool von CME erwarten aktuell knapp 90 Prozent aller Marktteilnehmer einen Zinsschritt der US-Währungshüter von 25 Basispunkten, die restlichen gut 10 Prozent gehen von unveränderten Zinsen aus. «Jeder weiss, dass das Fed heute eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bekannt geben wird», sagte eine Händlerin. Die Erwartungen in diese Richtung seien zu hoch, als dass das Fed ohne einen Notfall davon Abstand nehmen könnte.
Eine Überraschung (unverändert oder Senkung um 50 BP) scheint also fast ausgeschlossen bzw. wäre wirklich eine Überraschung. Die Erwartungen waren aber in letzter Zeit nicht immer so eindeutig: je nachdem wer von den Fed-Vertretern grad gesprochen hatte, schwankten die Einschätzungen der Marktteilnehmer in den letzten Wochen stark.
Am morgigen Donnerstag folgt dann der nächste Zinsentscheid der SNB. Auch hier sind die Meinungen mittlerweile gemacht: Alle von AWP befragten Experten gehen davon aus, dass die Nationalbank am aktuellen Nullzins trotz tiefer Inflation und starkem Franken festhalten wird.
awp-robot/uh/mk
(AWP)