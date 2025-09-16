Der Dollar schwächte sich am frühen Abend weiter leicht ab und wird zurzeit bei 0,7863 Franken gehandelt. Der Euro hat ebenfalls angezogen und kostet 1,1866 Dollar. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung noch zu 1,1836 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9330 mehr oder weniger auf der Stelle.
In den USA wird am Mittwochabend mehrheitlich mit einer Zinssenkung gerechnet. Die US-Notenbank Fed dürfte den Leitzins um 25 Basispunkte senken. Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze in den USA haben den Markt am Dienstag kaum bewegt. «Der Konsument ist weiter eine tragende Säule der Wirtschaft der USA», so ein Analyst. Mit diesen Zahlen ist eine kräftige Senkung der US-Leitzinsen noch unwahrscheinlicher geworden.
Der Machtkampf zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank geht unterdessen in die nächste Runde. Das von Trump angerufene Berufungsgericht blockiert die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, derweil der Senat die Ernennung von Stephen Miran, einem Trump Vertrauten, als Gouverneur der Fed bestätigte. Die Fed-Sitzung könnte damit nach Expertenmeinung äusserst kontrovers verlaufen.
Der Euro profitierte derweil von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland. So sind die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im September unerwartet gestiegen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübe sich allerdings ein.
awp-robot/mk/
(AWP)