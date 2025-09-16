In den USA wird am Mittwochabend mehrheitlich mit einer Zinssenkung gerechnet. Die US-Notenbank Fed dürfte den Leitzins um 25 Basispunkte senken. Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze in den USA haben den Markt am Dienstag kaum bewegt. «Der Konsument ist weiter eine tragende Säule der Wirtschaft der USA», so ein Analyst. Mit diesen Zahlen ist eine kräftige Senkung der US-Leitzinsen noch unwahrscheinlicher geworden.