Bereits die Inflationsdaten für April waren klar höher ausgefallen als erwartet und hatten den Dollar entsprechend gestützt. Laut dem wöchentlichen Währungskommentar der Union Bancaire Privée preist der Markt mittlerweile eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im ersten Quartal 2027 mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent ein. Gleichzeitig sehen die Experten für den Euro nach den jüngsten Datenenttäuschungen mehr Abwärts- als Aufwärtsrisiken.