Im weiteren Handelsverlauf dürften die hiesigen Konsumentenpreise in den Fokus rücken. Wie die Commerzbank in einem aktuellen Kommentar schreibt, dürften die Inflationszahlen für die kommende Sitzung der SNB von Bedeutung sein. Die Experten rechnen damit, dass die anhaltend tiefe Inflation dafür sorgen werde, dass die SNB bei der Sitzung in zwei Wochen die Zinsen erneut senkt. «Und da der Leitzins damit auf 0 Prozent gesenkt werden dürfte, müsste die Inflation schon sehr niedrig ausfallen, um Diskussionen über grössere Zinssenkungen einen Schub zu verleihen», heisst es in dem Kommentar.