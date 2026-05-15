Die zu Ende gehende Woche habe erneut keine spürbaren Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gebracht, heisst es in einer Markteinschätzung der Commerzbank. Die Bank verweist dabei gleichzeitig auf den wieder auf höherem Niveau als zuletzt notierenden Ölpreis. Darunter leide der Euro, wogegen der Dollar eher profitiere.