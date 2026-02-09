Am Montag fiel der Dollar unter 0,77 und kostete zuletzt 0,7659 Franken. Einzig Ende Januar war das Währungspaar mit 0,7605 noch etwas tiefer gefallen und dabei so günstig gewesen wie zuletzt 2011. Auch zum Euro legte der Franken am Montag klar zu. Das EUR/CHF-Paar fiel auf zuletzt 0,9130 von 0,9169 am Morgen, am späteren Nachmittag hatte das Paar gar ein neues Rekordtief bei 0,9127 erreicht. Das EUR/USD-Paar stieg derweil auf 1,1920 am späten Abend von 1,1848 am frühen Morgen, was ebenfalls der höchste Stand seit Ende Januar war.