Die Finanzmärkte sehen sich nach den Daten aber offenbar in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken wird. In der Eurozone sind in kurzer Frist derweil keine weiteren Leitzinssenkungen zu erwarten. «Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau», sagte der Deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel am vergangenen Freitag in Frankfurt. In der Schweiz geht es derweil noch ein paar Wochen bis zum nächsten Zinsentscheid. Aus heutiger Sicht erwarten die meisten Experten keine Zinssenkung der SNB.