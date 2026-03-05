In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nicht verändert. Die Hilfsanträge stagnierten bei 213'000, wie das Arbeitsministerium am Nachmittag mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit 215'000 Anträgen gerechnet. Generell warten die Anleger nun auf den morgigen offiziellen Arbeitsmarktbericht für den Februar.