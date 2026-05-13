Nun stehen im Tagesverlauf weitere Daten wie die Erzeugerpreise oder auch der Detailhandelsumsatz an. Angesichts der jüngsten konjunkturellen Entwicklung gehen Experten davon aus, dass der ab Freitag amtierende neue Fed-Chef Kevin Warsh nicht so schnell die Zinsen senken kann wie es sich Präsident Trump wünscht.
Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9157 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, hat der Dollar gegenüber dem Franken leicht hinzugewonnen. Aktuell kostet der Greenback 0,7827 Franken nach zuvor 0,7803. Der Euro hat im US-Handel nochmals deutlicher nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,1697 US-Dollar nach 1,1736 am frühen Morgen.
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(AWP)