Am Devisenmarkt hat der Dollar am Mittwoch gegen Mittag wieder etwas zugelegt. Bereits am Vortag waren nach der deutlich gestiegenen Inflation in den USA die letzten Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen zunichte gemacht worden und hatten den Greenback gestützt. Zudem sind die Ölpreise aufgrund der Hängepartie im Iran weiter auf hohem Niveau.