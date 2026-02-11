Dabei sei eigentlich keine grossartige Bewegung zu erwarten, so die Commerzbank in einem frühen Kommentar. Denn angesichts der Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump seien gar nicht mehr so viele neu geschaffene Stellen nötig, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten. Solange der Arbeitsmarkt nicht einbreche, dürften die Zinserwartungen auch nicht grossartig angepasst werden und der Dollar je nach Ergebnis lediglich ein bisschen «hin- und hergeschubst» werden.