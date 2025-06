Das USD/CHF-Paar notierte am späten Abend mit 81,77 deutlich unter der 82er-Marke, das Tagestief war bei 0,8169. Das EUR/USD-Paar bewegte sich klar nach oben und wurde zuletzt mit 1,1422 gehandelt nach 1,1368 am Morgen. Der Franken gewann zum Dollar etwas deutlicher als der Euro, so dass das EUR/CHF-Paar auf zuletzt 0,9339 von 0,9371 am Morgen sank.