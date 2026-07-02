Der US-Dollar hat am Donnerstag deutlich nachgegeben. Am Abend kostet der «Greenback» 0,8035 Franken und damit rund einen halben Rappen weniger als am Morgen. Auch der Euro legte im Tagesverlauf um rund einen halben Cent auf 1,1433 Dollar zu. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von zuletzt 0,9187 mehr oder weniger auf der Stelle.