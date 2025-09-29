In den kommenden Tagen dürften sich die Marktteilnehmer zunächst mit der Gefahr eines «Shutdown» in den USA auseinandersetzen. Am Mittwoch steht nämlich ein alljährliches US-Problem wieder im Fokus. «Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus», sagte der Commerzbank-Experte Martin Hartmann.