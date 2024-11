Der US-Dollar zeigt sich am Freitagabend gegenüber dem Franken und dem Euro weiterhin fester. Aktuell kostet der Greenback 0,8758 Franken, nachdem er am Mittag zwischenzeitlich noch auf ein Tagestief von 0,8701 Franken abgerutscht war. Der Euro kostete am Abend nur noch 1,0714 US-Dollar nach dem er zwischenzeitlich fast bei 1,08 Dollar notiert hatte.