Der US-Dollar hat am Montagabend gegenüber Euro und Franken weiter deutlich zugelegt. Er profitierte vom Handelsabkommen, das die Europäische Union am Sonntag mit den Vereinigten Staaten geschlossen hatte. In Kombination mit dem Start einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen China und den USA löste das Abkommen Beobachtern zufolge mehr Risikofreude an den US-Märkten aus, was dem Greenback zugutekam.