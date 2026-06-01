Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sei zwar noch in der Schwebe, die Investoren würden sich hinsichtlich der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in Nahost aber zunehmend mutiger zeigen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Dies zeige sich am Comeback der sogenannten «Carry Trades». Dabei wird ein Kredit in einer niedrig verzinsten Währung aufgenommen, der für eine Investition in eine höher verzinste Währung genutzt wird.