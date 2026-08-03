Der Euro zeigt sich zum Franken bei 0,9327 ziemlich stabil.
Gestützt wurde der Dollar von robusten US-Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung in der Industrie im Juli unerwartet deutlich aufgehellt.
awp-robot/cf
(AWP)
Der US-Dollar hat am Montagabend etwas angezogen. So schwächte sich das Währungspaar EUR/USD auf 1,1513 von 1,1530 am Nachmittag ab. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar gleichzeitig auf 0,8101 von 0,8088 verteuert.
Der Euro zeigt sich zum Franken bei 0,9327 ziemlich stabil.
Gestützt wurde der Dollar von robusten US-Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung in der Industrie im Juli unerwartet deutlich aufgehellt.
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