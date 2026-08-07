Im Fokus stehen noch immer die am Nachmittag publizierten US-Arbeitsmarktdaten, die deutlich unter den Schätzungen ausfielen. Die US-Daten hatten klare Auswirkungen auf die Zinserwartungen in den USA. Während vor Veröffentlichung noch klar mehr als die Hälfte der Marktteilnehmer mit einer Zinserhöhung im September rechneten, sind es mittlerweile gemäss CME-FedWatch nur noch gut 40 Prozent. Mit anderen Worten: fast 60 Prozent gehen mittlerweile von unveränderten Zinsen aus.