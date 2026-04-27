So steht der «Greenback» gegenüber dem Franken mit 0,7856 etwas höher als am Nachmittag (0,7845) und am Mittag (0,7838). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum Dollar ebenfalls leicht abgeschwächt und wird derzeit zu 1,1720 nach 1,1744 am Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9207 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Das stärkt den Dollar, der als «sicherer Hafen» gilt. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs haben am Wochenende keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sagte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig ab - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Die Strasse von Hormus bleibt damit fast vollständig geschlossen. Auch am Montag gab es bisher keine gestützten positiven Neuigkeiten dazu.
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(AWP)