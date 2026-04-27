Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Das stärkt den Dollar, der als «sicherer Hafen» gilt. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs haben am Wochenende keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sagte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig ab - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Die Strasse von Hormus bleibt damit fast vollständig geschlossen. Auch am Montag gab es bisher keine gestützten positiven Neuigkeiten dazu.