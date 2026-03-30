Gegenüber dem Franken steht der Euro kaum verändert bei 0,9195, womit das Level von 0,92 in Schlagweite bleibt.
Die Devisenmärkte würden zurzeit eine erhöhte Nachfrage nach dem US-Dollar widerspiegeln, heisst es in einer Einschätzung der ZKB. Die US-Valuta profitiere dabei von der Suche nach Sicherheit, der Energieautarkie der USA sowie einer möglicherweise längeren Pause im Zinssenkungszyklus des Fed.
Der Franken habe gleichzeitig von seiner Stärke abgegeben, was laut ZKB für die traditionelle Fluchtwährung etwas ungewöhnlich sei.
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(AWP)