Der US-Dollar neigt weiterhin zur Stärke. So hat er gegenüber dem Franken die Marke von 0,80 wieder leicht überschritten und notiert derzeit zu 0,8001. Am Morgen waren es noch 0,7988. Das Währungspaar EUR/USD ist gleichzeitig unter 1,15 gefallen, aktuell liegt es bei 1,1492, nach 1,1513 am Morgen.