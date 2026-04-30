Im Tagesverlauf stehen dann noch die Notenbanksitzungen der Bank of England sowie der EZB an. Auch hier erwartet der Markt keine Zinsänderungen. Die Commerzbank erinnert aber daran, dass beide Volkswirtschaften Netto-Energieimporteure seien und daher vor einem deutlich schweirigeren Balanceakt zwischen schwächelnder Realwirtschaft und anziehender Inflation stünden als die USA oder Kanada.