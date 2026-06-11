Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1532 nach 1,1550 am frühen Morgen gehandelt. Auch der Schweizer Franken gab gegenüber dem Dollar leicht nach, und der USD/CHF-Kurs stieg wieder ganz leicht über die Marke von 0,80. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9227 mehr oder weniger auf der Stelle.