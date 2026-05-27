Der Dollar verteuerte sich leicht auf 0,7868 Franken nach 0,7848 am späten Nachmittag. Der Euro gab zum Dollar ebenfalls leicht nach und fiel auf 1,1630 Dollar von 1,1651 am Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich derweil weiter kaum und notierte am Abend bei 0,9150 nach 0,9144 am Nachmittag.