Während von geopolitischer Seite derzeit keine Impulse kämen, hätten weder die Konjunkturdaten noch die Aussagen der Notenbankvertreter für nachhaltige Marktbewegungen ausgereicht. Die US-Arbeitsmarktdaten vergangene Woche seien zwar schwächer als erwartet ausgefallen, hätten jedoch eine weiterhin solide Konjunkturentwicklung signalisiert. In dieselbe Richtung weise auch der Einkaufsmanagerindex der Industrie, der zudem auf nachlassenden Preisdruck hindeute. Insgesamt halte die Verunsicherung nach dem überraschend restriktiven Tonfall der letzten Notenbanksitzung an.