Für Bewegung sorgte am Vormittag US-Präsident Donald Trump, der am Rande des Nato-Gipfels in Ankara den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet erklärte. In der Folge gerieten die Aktienmärkte global ins Rutschen, wogegen der Ölpreis deutlich anzog.
Zuvor hatte mangels Impulsen eine gewisse Flaute geherrscht. Am Berichtstag stehen zwar keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda, nach Börsenschluss wird indes das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank veröffentlicht, welches von den Märkten jeweils mit einer gewissen Spannung im Hinblick auf die künftige Zinspolitik erwartet wird.
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(AWP)