Der US-Dollar hat unmittelbar nach der von den USA verkündeten Beendigung des Waffenstillstands im Nahen Osten angezogen. So hat sich das Währungspaar EUR/USD auf 1,1398 von 1,1413 im frühen Geschäft abgeschwächt. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar ebenfalls kurzfristig verteuert. Er notiert bei 0,8083 derzeit zwar auf ähnlichem Niveau wie am Morgen, zwischenzeitlich fiel die US-Valuta indes bis auf 0,8063 zurück. Der Euro hingegen hat sich zum Franken auf 0,9214 von 0,9228 abgeschwächt.