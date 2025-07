Der Euro brach drweil weiter ein. Am Mittwochabend notiert der Euro bei 1,1425 Dollar - so tief wie seit einem Monat nicht mehr. Noch am Morgen hatte er bei 1,1555 Dollar gelegen. Zum Franken stieg der Greenback bis auf 0,8134 Franken - ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Euro kostete zuletzt 0,9295 Franken und bewegte sich damit ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Tage.