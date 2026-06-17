Der US-Dollar hat mit 0,7961 Franken deutlich Boden gut gemacht. Vor dem Zinsentscheid hatte der «Greenback» noch 0,7924 Franken gekostet. Gleichzeitig hat der Euro deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Abend für 1,1552 US-Dollar gehandelt nach 1,1602 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar trat bei Kursen von 0,9196 mehr oder weniger auf der Stelle nach 0,9193 wenige Stunden zuvor.