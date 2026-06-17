Dies hat dem US-Dollar Auftrieb gegeben: Der «Greenback» stieg deutlich auf 0,7971 Franken. Vor dem Zinsentscheid hatte der Dollar noch 0,7924 Franken gekostet. Gleichzeitig hat der Euro deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Abend für 1,1538 Dollar gehandelt nach 1,1602 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar trat bei Kursen von 0,9197 mehr oder weniger auf der Stelle nach 0,9193 wenige Stunden zuvor.