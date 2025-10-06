Yen unter Druck

Stark unter Druck steht derweil der japanische Yen. Dieser ist nach der Wahl der nationalistischen Hardlinerin Sanae Takaichi an die Spitze von Japans Regierungspartei auf einen historischen Tiefstand gesunken. Seit Eröffnung der Märkte fiel der Wechselkurs zum Franken um rund 2 Prozent. 100 Yen kosten demnach knapp 53 Rappen. Am Freitag waren es noch über 54 Rappen.