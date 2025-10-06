Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1718 gehandelt nach 1,1740 am späten Freitagabend. Beim Franken ist die Bewegung etwas geringer. Der US-Dollar kostete derzeit 0,7961 nach 0,7955 Franken am Freitag. Für das Euro/Franken-Paar ergibt das am frühen Morgen 0,9328 nach 0,9339 am Freitagabend.
Yen unter Druck
Stark unter Druck steht derweil der japanische Yen. Dieser ist nach der Wahl der nationalistischen Hardlinerin Sanae Takaichi an die Spitze von Japans Regierungspartei auf einen historischen Tiefstand gesunken. Seit Eröffnung der Märkte fiel der Wechselkurs zum Franken um rund 2 Prozent. 100 Yen kosten demnach knapp 53 Rappen. Am Freitag waren es noch über 54 Rappen.
Takaichi ist in der Vergangenheit für eine äusserst lockere Währungspolitik und hohe Staatsausgaben eingetreten. Als voraussichtliche künftige Regierungschefin der viertgrössten Volkswirtschaft der Welt steht sie vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Dazu zählen eine alternde Bevölkerung, geopolitische Umwälzungen und eine schwächelnde Wirtschaft.
awp-robot/pre
(AWP)