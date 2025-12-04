Derweil sind die Schweizer Inflationsdaten vom Vortag weiterhin ein Thema am Markt. Die Inflation ist in der Schweiz im November weiter gesunken. Eine negative Jahresteuerung verhinderten vor allem höhere Wohnungsmieten. Dennoch sind die meisten Auguren davon überzeugt, dass die Schweizerische Nationalbank am kommenden Donnerstag keine weitere Zinssenkung bekannt geben wird. «Negativzinsen sind so gut wie ausgeschlossen», sagt ein Händler. Daher habe dies den Franken auch kaum bewegt.