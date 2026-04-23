Thema Nummer eins bleibe der Nahostkrieg, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Es gebe derzeit aber zu viele offene Fragen, um einen guten Grund zu haben, den US-Dollar in die eine oder andere Richtung zu treiben. So sei zwar der Waffenstillstand verlängert worden, es herrsche aber Ungewissheit darüber, ob es zu weiteren Gesprächen kommen werde oder nicht. Und die Aussagen der Parteien dazu seien unterschiedlich. Sicher sei lediglich, dass die Strasse von Hormus dicht bleibt.