Vor allem der PCE-Kerndeflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, könnte erneut zulegen und die 3-Prozent-Marke erreichen. Die Zinssenkungserwartungen würden damit auf die Probe gestellt. Derzeit wird laut dem FedWatch-Tool der CME Group am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,2 Prozent eine Zinssenkung des Fed um 25 BP bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im September erwartet.