Im Fokus der Marktteilnehmer steht die Zinsentscheidung der EZB. Dabei wird allerdings keine Zinsänderung erwartet. Die EZB dürfte laut den meisten Ökonomen den für den Markt wichtigen Einlagensatz bei 2,0 Prozent belassen. Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei und die Hürde für eine Anpassung hoch liege, heisst es bei der Helaba. Zwar befinde sich die Inflationsrate noch leicht oberhalb des EZB-Ziels von zwei Prozent, allerdings gingen die Notenbanker davon aus, dass das Ziel mittelfristig erreichbar sei.