Der Euro hat sich im Laufe des Tages zum Dollar auf 1,1115 Dollar abgeschwächt. Das ist klar weniger als am Morgen mit 1,1222. Zum Franken hat der Greenback derweil auf 0,8435 von 0,8343 Franken am Morgen zugelegt. Das Währungspaar EUR/CHF hat dagegen auf 0,9375 von 0,9362 am Morgen lediglich moderat angezogen.