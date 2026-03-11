Das Dollar/Franken-Paar notiert am Nachmittag bei 0,7794, nach tieferen 0,7785 am Mittag. Die Gemeinschaftswährung notiert zum «Greenback» derzeit ebenfalls tiefer bei 1,1573 nach 1,1603 am Mittag.
Derweil wird der Euro bei 0,9020 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als gegen Mittag (0,9033).
Dollar als Weltleitwährung gesucht
Aufgrund der gestiegenen Ölpreise wurde der Dollar als Weltleitwährung zuletzt wieder verstärkt gesucht. Zudem dürfte die US-Wirtschaft weniger durch die Ölpreisentwicklung belastet sein. Schliesslich sind die USA ein Nettorohölexporteur.
Die Inflationsdaten aus den USA bewegten den Devisenmarkt kaum, da sie im Rahmen der Erwartungen ausfielen. Im Jahresvergleich stiegen die Konsumentenpreise um 2,4 Prozent. Bereits im Januar hatte die Teuerung auf diesem Wert gelegen und Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate erwartet.
Allerdings sind die Auswirkungen des Iran-Kriegs in den Zahlen noch nicht berücksichtigt. Laut Analysten dürften die März-Daten daher mehr Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben.
