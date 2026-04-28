Die US-Notenbank dürfte derweil am Mittwoch trotz geopolitischer Unsicherheiten und höherer Energiepreise weiterhin bei einer restriktive Geldpolitik bleiben. Die robuste US-Konjunktur mit starken Konsumausgaben und stabilen PMI-Daten spreche dabei für einen weiterhin festen US-Dollar, heisst es in einerm Kommentar der UBP. In Europa dürfte die EZB vorerst einen abwartenden Kurs beibehalten, zumal eingetrübte Konjunkturaussichten und zunehmende stagflationäre Risiken das Aufwertungspotenzial des Euro begrenzen.