Fed im Blick

Das Euro-Dollar-Paar konsolidiere sich derzeit bei über 1,1400, schreibt ein Marktbeobachter. Der Markt beobachte derzeit die nächsten Schritte der Zentralbanken, die geopolitische Lage und die Stimmung an den Aktienmärkten. Im Fokus steht zur Wochenmitte dann das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Im Markt wird eine falkenhafte Haltung von Fed-Chef Kevin Warsh erwartet.