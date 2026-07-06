So notiert das Dollar/Franken-Paar am frühen Mittag bei 0,8054 nach 0,8047 am frühen Morgen. Auch das Euro-Dollar-Paar deutet bei einem Stand von 1,1418 (Morgen: 1,1429) eine leichte Bewegung zugunsten des Greenback an. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9197 auf der Stelle.
Fed im Blick
Das Euro-Dollar-Paar konsolidiere sich derzeit bei über 1,1400, schreibt ein Marktbeobachter. Der Markt beobachte derzeit die nächsten Schritte der Zentralbanken, die geopolitische Lage und die Stimmung an den Aktienmärkten. Im Fokus steht zur Wochenmitte dann das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Im Markt wird eine falkenhafte Haltung von Fed-Chef Kevin Warsh erwartet.
Darüber hinaus bleiben zum Wochenstart grössere Impulse aus. Für die angeschlagene deutsche Industrie gab es am Morgen einen Hoffnungsschimmer: Nach dem Rückschlag im April legte der Auftragseingang im Mai wieder zu. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet.
Im Tagesverlauf richten sich die Blicke dann auf weitere Wirtschaftsdaten. Am Vormittag steht das von Sentix erfasste Investorenvertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Am Nachmittag folgen dann in den USA nach dem langen Feiertagswochenende mit dem ISM-Index Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor.
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(AWP)