Die Märkte blieben nach wie vor nervös, hiess es bei den Analysten der deutschen Helaba. Auch wenn eine Stabilisierung möglich scheine, bleibe das Thema «Risikoaversion» bestehen. Die Commerzbank sieht derweil zwar auch für die Schweiz einen gewissen Inflationsdruck durch den hohen Ölpreis. Dieser werde aber durch den ebenfalls weiter hohen Franken abgefedert und entsprechend sei dieser wohl für die SNB das grössere Problem.