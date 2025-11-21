Allmählich beginne sich in den USA der Nebel rund um die konjunkturelle Entwicklung etwas zu lichten, meinte ein Experte. Allerdings dürfte sich das hinziehen, denn die monatlichen Jobdaten für den Oktober stehen erst für Mitte Dezember - also nach der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed - auf der Agenda. Gleichwohl glauben die Helaba-Experten: «Übermässige Konjunktursorgen scheinen derzeit zumindest nicht angebracht zu sein, auch weil die regionalen Fed-Umfragen zuletzt Verbesserungen angezeigt haben.»