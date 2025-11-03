Zudem ist bei den Stimmungsdaten der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Schweizer Industriesektor zwar leicht gestiegen, doch der PMI für den Dienstleistungssektor ist nun ebenfalls unter die 50-Punkte-Marke gerutscht. Damit liegen beide PMIs unter dem Niveau, das allgemein mit Wachstum in Verbindung gebracht wird.