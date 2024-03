Gestützt wurde der Dollar durch die Preisentwicklung in den USA. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Erzeugerpreise im Februar unerwartet stark gestiegen waren, was die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed bremste. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.