Der US-Dollar hat am Dienstag im Laufe des Morgens angezogen. So kostet der Dollar gegen Mittag mit 0,8798 Franken mehr als im Frühgeschäft mit 0,8772. Noch etwas stärker nachgegeben hat der Euro zum Dollar: aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0531 US-Dollar bewertet wird nach 1,0567 noch am frühen Morgen. Das Euro/Franken-Paar ist entsprechend leicht gesunken auf 0,9265 0,9273.