Der Euro legt gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,1641 zu, nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch knapp unter 1,16 notiert hatte. Das Euro/Franken-Paar ist leicht gesunken. Am Abend wurde der Euro bei 0,9066 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag.
Am Mittwoch hatte ein Angebot von US-Präsident Donald Trump, Tankern Geleitschutz bei der Durchfahrt durch die Strasse von Hormus zu geben, die Lage an den Finanzmärkten generell etwas beruhigt. Damit hat auch die Aufwärtsbewegung des Dollars gebremst.
awp-robot/ra
(AWP)