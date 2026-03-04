Der Euro legt gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,1641 zu, nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch knapp unter 1,16 notiert hatte. Das Euro/Franken-Paar ist leicht gesunken. Am Abend wurde der Euro bei 0,9066 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag.