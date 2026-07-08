Der Euro hat zum Dollar bis am Abend merklich angezogen und kostet aktuell 1,1427 US-Dollar. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1398 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9227 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Fokus des Marktes steht der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. «Ich glaube nicht, dass er wieder aufflammt», sagte er bei einer Pressekonferenz. Stattdessen rechne er damit, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde. Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump mit weiteren US-Angriffen in der Nacht zum Donnerstag gedroht.
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(AWP)