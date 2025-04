Die jüngste Kritik Donald Trumps am Fed-Vorsitzenden liessen Zweifel an der Unabhängigkeit des Währungshüters aufkommen, hiess es im Handel. Donald Trump forderte den Fed-Vorsitzenden am Montag auf seinem Nachrichtendienst «Truth Social» erneut zu einer Zinssenkung auf. «Die Energiepreise fallen, die Lebensmittelpreise auch. Es gibt so gut wie keine Inflation». «Powell kommt immer zu spät, ausser in der Wahlperiode, als er die Zinsen senkte, um Joe Biden und Kamala Harris zu helfen», so der US-Präsident weiter.