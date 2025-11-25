Zum einen hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator fiel um 6,8 Punkte auf 88,7 Punkte gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2025, wie am späten Nachmittag bekannt wurde. Ökonomen hatten mit einem weniger starken Rückgang gerechnet. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen verschlechterten sich.