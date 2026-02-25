US-Präsident Donald Trump war am Vorabend in seiner mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation konkrete Aussagen zur weiteren Zoll-Ausgestaltung schuldig geblieben. Er konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse, wie kritisiert wurde. Trump habe wie gewohnt vor allem die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervorgehoben, hiess es.