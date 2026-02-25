Der Euro zeigt sich seinerseits mit 1,1792 Dollar gegenüber der US-Währung ebenfalls leicht fester. Das Euro/Franken-Paar schwächt sich derweil leicht auf 0,9120 ab nach 0,9128 am Mittag.
Der Euro bleibe insgesamt in der Defensive, kommentierten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.
US-Präsident Donald Trump war am Vorabend in seiner mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation konkrete Aussagen zur weiteren Zoll-Ausgestaltung schuldig geblieben. Er konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse, wie kritisiert wurde. Trump habe wie gewohnt vor allem die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervorgehoben, hiess es.
awp-robot/tp/ra
(AWP)